Spiegel TV Wissen 04:10 bis 04:55 Reportage Die investigative Reportage Ware Tiger USA, D 2009 Merken Wilde Tiger werden von Wilderern für ihr Fleisch, ihr Fell und ihre angeblichen Heilkräfte gejagt. Obwohl der Handel mit Tigerwaren illegal ist und wilde Tiger vom Aussterben bedroht sind, geht ihr Bestand immer weiter zurück. Trotz Verboten ist die Nachfrage nach Tigerwaren nirgends so groß wie in China. Adam Yamagouchi möchte herausfinden, welche Ausmaße der illegale Handel von Tigerwaren hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vanguard

