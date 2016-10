Spiegel TV Wissen 22:30 bis 23:15 Reportage Will ich wissen! Frische Ware für Hamburgs Großmarkt D 2015 Merken Frische Ware für Hamburgs Großmarkt: Seit seiner Erbauung im Jahre 1962 ist der Hamburger Großmarkt der größte deutsche Umschlagplatz für Obst und Gemüse. Frische Ware, am Vortag geerntet, wird herangeschafft und sofort weiterverkauft. 4000 gewerbliche Kunden, darunter Gastronomen, Großhändler, Einzelhändler und Lebensmittelketten fahren vor, um sich mit der leicht verderblichen Ware einzudecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Will ich wissen!