National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokusoap Flughafen New York - Kampf den Schmugglern Ein ereignisreicher Tag USA 2012 2016-10-14 09:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie die gesamte Stadt ist auch New Yorks Flughafen John F. Kennedy International ein Ort, der niemals schläft. Für die Beamten der CBP, der U.S. Customs and Border Protection und der ICE, der U.S. Immigration and Customs Enforcement, heißt das: rund um die Uhr wachsam sein! In dieser Folge werden die Beamten vor besondere Herausforderungen gestellt: Ein Mann, der vier Kilo Kokain im Gepäck hatte, weigert sich auszusagen, für wen die Drogen bestimmt sind. Dann geraten noch zwei ganz normale Flugzeuge in den Fokus der Ermittler: Es besteht der Verdacht, dass sie Schmuggelware an Bord haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: To Catch A Smuggler: JFK Airport