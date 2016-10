FOX 04:25 bis 05:10 SciFi-Serie Doctor Who Die Macht des Wortes GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Doktor legt mit Amy und Rory einen Zwischenstopp im New Yorker Central Park ein. Was als idyllischer Ausflug beginnt, endet für Rory im blanken Horror: Er begegnet einem der "Weinenden Engel", der ihn prompt durch die Zeit ins Jahr 1938 zurückschleudert. Er trifft River Song und erfährt, dass die Weinenden Engel in New York ein altes Hotel übernommen haben. Hier halten sie ihre Opfer gefangen, um immer eine Quelle der Zeitenergie zur Verfügung zu haben. River gelingt es, den Doktor und Amy in die Vergangenheit zu holen - doch dieses Mal scheinen die Freunde der Übermacht der Engel nicht gewachsen zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Karen Gillan (Amy Pond) Arthur Darvill (Rory Williams) Alex Kingston (River Song) Michael McShane (Grayle) Rob David (Sam Garner) Bentley Kalu (Hood) Originaltitel: Doctor Who Regie: Nick Hurran Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Neville Kidd Musik: Murray Gold

