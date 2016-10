FOX 02:15 bis 02:55 Fantasyserie Sleepy Hollow Die rote Paranoia USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Pandora beschwört ein Monster herauf, das aus einem Schwarm roter und schwarzer Insekten besteht, die die Gestalt einer Frau annehmen können. Während Ichabod seine Verteidigung gegen die Vorwürfe vorbereitet, mit denen er nach seiner Rückkehr in die USA konfrontiert wurde, wird der zuständige Richter das erste Opfer des Dämons. Bei der Untersuchung der Leiche finden sich Insektenstiche. Sie weisen auf einen Soucouyant hin, dessen Stiche eine tödliche Paranoia auslösen. Bald wird klar, dass es der Soucouyant auf Menschen in Machtpositionen abgesehen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Nikki Reed (Betsy Ross) Zach Appelman (Joe Corbin) Lance Gross (Daniel Reynolds) Shannyn Sossamon (Pandora) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Olatunde Osunsanmi Drehbuch: Shernold Edwards Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 356 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 151 Min. Familie!

Sonstiges

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 86 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 86 Min.