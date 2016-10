FOX 22:25 bis 23:15 Actionserie Strike Back Der Preis der Freiheit GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Sektion 20 eröffnet ein Büro in Budapest. Dort fördert die Festnahme eines ehemaligen IRA-Waffenschmugglers Schockierendes zutage: al-Zuhari plant ein Attentat am bevorstehenden Feiertag. Im Kampf gegen die Uhr versucht das Team, einen von MacKenna eingefädelten Waffendeal in einem Eisenbahndepot zu vereiteln. Doch weil Stonbridge in der kritischen Situation nicht bei der Sache ist, scheitert der Einsatz. Derweilen lässt sich Scott von einer Enthüllung Daltons aus dem Konzept bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: hilip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Julian Holmes Drehbuch: Richard Zajdlic Kamera: Mike Spragg Musik: Scott Shields