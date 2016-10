FOX 21:00 bis 21:45 Fantasyserie Sleepy Hollow Griechisches Feuer USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken An Halloween gelingt es Pandora, einen Transporter abzufangen, der die sterblichen Überreste des britischen Generals Howe in ein Museum bringen soll. Mit Hilfe einer magischen Rune erweckt sie ihn zum Leben und bietet ihm Rache an seinem Erzfeind, Ichabod Crane, an. Im Gegenzeug soll er mit Hilfe seiner Armee von untoten britischen Soldaten Sleepy Hollow vernichten. Ichabod und Abbie bekommen zur Lösung dieses übernatürlichen Problems Hilfe von FBI Special Agent Booth und Dr. Brennan aus dem "Bones"-Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Nikki Reed (Betsy Ross) Zach Appelman (Joe Corbin) Lance Gross (Daniel Reynolds) Shannyn Sossamon (Pandora) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Russell Lee Fine Drehbuch: Sam Chalsen, Nelson Greaves Kamera: Bing Sokolsky Altersempfehlung: ab 12