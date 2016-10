FOX 14:45 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Doppelleben USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Gerade als er einen Flüchtigen festnehmen will, wird der bekannte Kopfgeldjäger Dog Zeuge eines Mordes. Eine Frau stürzt von einem Balkon in den Tod. Bald stellt sich heraus, dass die Kindergärtnerin Mitglied des örtlichen Roller-Derby-Teams war. Catherine lässt sich undercover für das Team anheuern, und ihr erster Verdacht richtet sich gegen den Trainer. Steve fragt sich indessen, ob er Catherine noch trauen kann: Er hat herausgefunden, dass sie etwas vor ihm verheimlicht, was mit seiner Mutter zu tun hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Christine Lahti (Doris McGarrett) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Duane Clark Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power