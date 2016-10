FOX 08:05 bis 08:50 Krimiserie Hawaii Five-0 Die verlorenen Hände USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein mysteriöser Heckenschütze hat es vor allem auf ehemalige Kollegen von Steves verstorbenem Vater abgesehen, der auch Polizist war. Offenbar wurde der Schütze vor vielen Jahren durch die Polizei so schwer verletzt, dass er seither Handprothesen tragen muss. Jetzt will er sich rächen. In seiner Besessenheit hat er die Patronen für seine Opfer mit deren Namen beschriftet - und eine davon trägt Steves Namen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Peter Weller (Hookman / Curt Stoner) Charles Q. Murphy (Don McKinney) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Peter Weller Drehbuch: Joe Halpin Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16

