National Geographic People 04:35 bis 05:20 Dokumentation Babys: Start ins Leben Überstunden F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Nacht und vier Geburten in vier verschiedenen Ländern der Welt: Hier wie dort benötigen Ärzte und Hebammen neben ihren beruflichen Fähigkeiten noch eine weitere entscheidende Eigenschaft. Geduld ist in ihrem Job eine Tugend, ohne die sie niemals auskommen würden, denn die Niederkunft ist ein Ereignis, das nur schwer zu kontrollieren ist. Von den ersten Wehen bis zur Geburt können oftmals Tage vergehen. Die Episode "Überstunden" begleitet vier professionelle Geburtshelfer - von der Vorsorge bis zur Niederkunft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4 Babies A Second

