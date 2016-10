National Geographic People 02:15 bis 03:00 Dokumentation Fearless Cook Bolivien K 2015 2016-10-16 06:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Kokastrauch gehört zu den umstrittensten Pflanzen der Welt. Doch aus den Blättern werden neben der Droge Kokain auch zahlreiche Nahrungs- und Genussmittel hergestellt, die sich in den Anden großer Beliebtheit erfreuen. Auf seiner kulinarischen Reise nach Bolivien trifft sich der kenianische Chefkoch Kiran Jethwa mit Kokabauern, hilft ihnen bei der Ernte und begleitet sie über die berüchtigte Yungas-Straße zum Markt von La Paz. Anschließend verarbeitet Kiran seine neu gewonnenen Erfahrungen zu einem Festessen aus lokalen Zutaten: gegrillte Lama-Lende mit Stierpenissuppe und Cocablattknödeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: The Fearless Chef

