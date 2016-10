National Geographic People 16:45 bis 17:35 Dokumentation Last Man Standing Wasserbüffelrennen - Sumbawas Nationalsport GB 2008 2016-10-13 09:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Last Man Standing macht dieses Mal halt in Pemlong auf der indonesischen Insel Sumbawa. Hier steht ein Wasserbüffelrennen auf dem Plan. Bei diesem Wettkampf gilt es, ein büffelbetriebenes Fahrgestell über ein Reisfeld so schnell wie möglich zum Ziel zu lenken - einer magischen Puppe. Neben Streicheleinheiten für seinen Büffel findet JJ sogar noch Zeit für seine weiblichen Fans, während Murray sein verrücktes Rind unter Kontrolle zu bringen versucht. Am Tag des Rennens kommt es zu unterwarteten Ereignissen und Wendungen - Fehlstarts und Medizinmänner inklusive. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last Man Standing