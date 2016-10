National Geographic People 14:25 bis 15:10 Dokumentation Die Wildtier-Retter Schlauer Fuchs USA 2014 2016-10-22 10:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Nancy hat ein Händchen für Eichhörnchen - das stellt sie in dieser Episode einmal mehr unter Beweis. Nachdem ein Jungtier von einem Baum gestürzt ist, greift sie beherzt ein und leistet Erste Hilfe. Nachdem das Eichhörnchen gerettet ist, wartet bereits der nächste Patient: Ein Specht leidet unter einer mysteriösen Krankheit. Nancy ist zunächst ratlos, was sie tun soll. Auch Kristin und Linda haben jede Menge zu tun. Werden sie alle Tiere, die auf ihre Hilfe angewiesen sind, behandeln können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bandit Patrol