National Geographic Wildlife 18:30 bis 19:20 Dokusoap Der Hundeflüsterer Wenn zwei Möpse sich streiten ? USA 2010 2016-10-13 07:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Madison und Catalina waren einst der Traum eines jeden Hundebesitzers. Doch die friedlichen Zeiten sind vorbei, denn neuerdings liefern sich die beiden Möpse erbitterte Auseinandersetzungen. Die Herrchen Andy und Danielle wissen nicht, was sie tun sollen, damit die Zankereien in ihrem Hause endlich aufhören. Die Situation wird auch durch die Tatsache nicht besser, dass es inzwischen einen weiteren Vierbeiner im Haushalt gibt: Chihuahua-Mischling Sasha. Ist er womöglich sogar der Auslöser des Clinches zwischen Madison und Catalina? Cesar Millan bricht umgehend auf, um das Problem zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer