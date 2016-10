National Geographic Wildlife 06:35 bis 07:20 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Gunny ist geladen USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Als acht Wochen alter Welpe kam Gunny zu den McKendricks. Damals war er süß und unschuldig - doch davon ist nicht viel geblieben. Heute attackiert die Amerikanische Bulldogge so ziemlich alles, was ihr über den Weg läuft. Zu Gunnys favorisierten Opfern zählen die Pferde auf dem Reiterhof der McKendricks, andere Hunde und neuerdings leider auch Kleinkinder. Es ist pures Glück, dass bislang niemand ernsteren Schaden genommen hat. Nur Cesar Millan kann diese tickende Zeitbombe entschärfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 316 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 76 Min.