National Geographic Wildlife 02:30 bis 03:15 Dokumentation Hunter Hunted Von Pavianen entführt GB, USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken In Südafrika wird ein drei Monate altes Baby von Pavianen aus seiner Wiege verschleppt. Paviane dringen auf Nahrungssuche oft in Häuser oder geparkte Autos ein - aber mit der Entführung eines Kindes haben die Übergriffe eine neue Qualität erreicht. Wie ist dieses Verhalten zu erklären? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hunter Hunted

