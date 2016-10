National Geographic Wildlife 12:05 bis 12:55 Dokumentation Die Yukon-Tierärztin Winteranfang USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Yukon kehrt der Winter ein, und die Tierärztin Michelle Oakley hat alle Hände voll zu tun, da alle Patienten noch mal in die Praxis kommen, bevor das Wetter die Menschen in dieser Gegend an ihre Häuser fesselt. Dann muss sie sich um eine Herde Wildpferde kümmern, die etwas zu nah an den Highway gekommen sind. Mit einem kleinen Team versucht Michelle, die Pferde mit einem Helikopter in eine andere Richtung zu treiben - doch dann geraten sie gefährlich nahe an einen Abhang. Anschließend untersucht die Tierärztin noch eine Eule namens Hans und führt bei einem Bison einen Schwangerschaftstest durch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Vet Aka Yukon Doc