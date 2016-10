National Geographic Wildlife 10:30 bis 11:20 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Hunde in der Nachbarschaft USA 2016 2016-10-26 17:45 Stereo 16:9 HDTV Merken US-Filmstar Jerry Seinfeld braucht dringend Cesars Hilfe. Die beiden Dackel des Komikers sind zu einem Problem geworden: Während Jose ständig bellt, scheint Foxy sein Herrchen zu hassen. Zuhause bei Jerry macht sich Cesar an die Arbeit. Schafft er es, die beiden Dachshunde umzuerziehen? Sein zweiter Fall führt den Hundeflüsterer zu einer Wohnanlage. Eigentlich sind Tiere dort sehr beliebt, Susans und Sheireens Hund Lucky bildet da jedoch eine Ausnahme. Die gesamte Nachbarschaft hofft, dass Cesar die Aggressionen des Vierbeiners in den Griff bekommt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue