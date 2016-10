Kinowelt 02:10 bis 03:35 Actionfilm The Sniper HK 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hartmann gilt als der beste Scharfschütze in seiner Polizeieinheit. Doch als sein ehemaliger Partner Lincoln, der ebenfalls ein exzellenter Sniper ist, aber wegen der versehentlichen Tötung einer Geisel in Haft saß, wieder auf freien Fuß kommt, wird Hartmann selbst zur Zielscheibe. Lincoln ist von Rache beseelt, glaubt, dass Hartmann und seine Kollegen für seinen tiefen Fall verantwortlich sind, und startet einen tödlichen Rachefeldzug. Der neue Scharfschütze Oj gerät immer weiter in den Bann Lincolns und wird so ebenfalls zur Gefahr für seine Kollegen. Als Lincoln Hartmanns Tochter entführt, kommt es zum ultimativen Showdown - einem tödlichen Duell der besten Scharfschützen in den Häuserschluchten Hongkongs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richie Ren (Hartman (Fang Keming)) Xiaoming Huang (Lincoln (Jing / Ching)) Edison Chen (OJ (Chen Xinwei)) Bowie Lam (Shane (Shan Ge)) Kai Chi Liu (Big Head (Er Ge)) Jack Kao (Tao) Wilfred Lau (Iceman) Originaltitel: Sun cheung sau Regie: Dante Lam Drehbuch: Jack Ng Kamera: Cheung Man Po Musik: Henry Lai Altersempfehlung: ab 18

