Kinowelt 00:50 bis 02:10 Horrorfilm Blair Witch Project USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Drei Jugendliche filmen in den düsteren Wäldern von Maryland. Sie wollen einen Mythos erkunden. Denn hier sind in den letzten beiden Jahrhunderten immer wieder Menschen verschwunden. Die Einwohner von Blair schreiben die Taten dem Geist der als Hexe verurteilten Elly Kedward zu. Sie soll immer noch ihr Unwesen treiben... Dieser erste Horrorfilm im Doku-Format geriet zur wahren Kino-Revolution! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heather Donahue (Heather Donahue) Joshua Leonard (Joshua 'Josh' Leonard) Michael Williams (Michael 'Mike' Williams) Patricia DeCou (Mary Brown) Sandra Sánchez (Kellnerin) Bob Griffin (Fisher 1) Ed Swanson (Fischer 2) Originaltitel: The Blair Witch Project Regie: Daniel Myrick Drehbuch: Daniel Myrick Kamera: Neal Fredericks Musik: Tony Cora Altersempfehlung: ab 12

