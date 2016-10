Disney XD 20:45 bis 21:05 Trickserie Phineas und Ferb Die Chroniken von Miep USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb schießen beim Baseball Spielen aus Versehen ein Alien-Raumschiff ab. Zusammen helfen sie dem Piloten, einem knuddeligen kleinen Wesen namens Miep, sein Schiff zu reparieren. Bei einer Spritztour mit dem neuen Raumfahrzeug geraten Phineas, Ferb und Isabella in den Traktorstrahl eines fremden Schiffs. An Bord: Mieps Erzfeind, Mitch. Der Weltraumschurke hält verschiedenartige Wesen aus allen Ecken des Universums gefangen. Außerdem versucht Dr. Doofenschmirtz mit statischer Elektrizität seinen Luftballon, den er jahrzehnte zuvor verloren hat, zurück zu holen. Phineas und Ferb schießen beim Baseball Spielen aus Versehen ein Alien-Raumschiff ab. Zusammen helfen sie dem Piloten, einem knuddeligen kleinen Wesen namens Miep, sein Schiff zu reparieren. Bei einer Spritztour mit dem neuen, aufgemotzten Raumfahrzeug geraten Phineas, Ferb und Isabella in den Traktorstrahl eines fremden Schiffs. An Bord: Mieps Erzfeind, Mitch. Der Weltraumschurke hält verschiedenartige Wesen aus allen Ecken des Universums gefangen. Candace, die Miep zunächst für ein Kuscheltier hält, eilt den dreien zu Hilfe. Außerdem versucht Dr. Doofenschmirtz mit statischer Elektrizität seinen Luftballon, den er jahrzehnte zuvor verloren hat, zurück zu holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Jeff Swampy Marsh, Robert F Hughes, Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh Altersempfehlung: ab 6