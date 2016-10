Disney XD 12:40 bis 13:00 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Zombie Disko USA 2011 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Boomer möchte seinen eigenen Club aufmachen und Brady will sich dort kreativ einbringen. Weil Boomer Bradys Ideen ablehnt, eröffnet Brady einen eigenen Club. Lanny bringt Brady dazu, eine Zombie-Beschwörungsformel zu singen. Als Zombies den Club angreifen, fliehen alle zu Boomer, wo die Zombies besiegt werden und Brady sich bei Boomer entschuldigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mitchel Musso (Brady) Larramie 'Doc' Shaw (Boomer) Kelsey Chow (Mikayla) Geno Segers (Mason) Ryan Ochoa (Lanny) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Adam Weissman Drehbuch: Dan Cross Musik: Jamie Dunlap Altersempfehlung: ab 6