Disney XD 10:30 bis 10:50 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 84 Roboterperry / Herbst im Sommer USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Doofenschmirtz benutzt seinen Duplikat-Inator, um mehrere Doofenschmirtz K öpfe herzustellen. Diese muss Perry bekämpfen, während Phineas, Ferb und die anderen Kinder einen riesigen Perry-Roboter bauen. (b) Phineas und Ferb feiern den S'Herbst, indem sie einen riesigen Laubhaufen bauen, in den sie reinspringen wollen. W ährenddessen hilft Major Monograms Sohn Perry dabei, Doofenschmirtz und seinen bösen Praktikanten Rodrigo zu besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Jay Lender Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6