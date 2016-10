Syfy 02:35 bis 03:20 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Die Schockwelle (1) USA 2002 Stereo 16:9 Merken Ein Außenteam der Enterprise nimmt Kurs auf die Kolonie der Paaraganer. Weil die Atmosphäre des Planeten leicht entzündlich ist, darf kein Plasma aus dem Antrieb des Shuttles nach außen dringen. Plötzlich wird das Shuttle von einer mächtigen Schockwelle, die auch die gesamte Population der Kolonie ausgelöscht, erschüttert. In Folge dessen kommen Admiral Forrest (Vaughn Armstrong) und seine Berater auf den Entschluss, die Mission der Enterprise abzubrechen. Archer findet sich unterdessen in der Vergangenheit wieder: Kann er von der parallelen Zeitlinie aus die Mission der Enterprise retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Vaughn Armstrong (Admiral Forrest) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 355 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 150 Min. Familie!

Sonstiges

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 85 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 85 Min.