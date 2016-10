Syfy 00:20 bis 01:05 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Das schwarze Loch USA 1999 Stereo 16:9 Merken Mit einer waghalsigen Aktion versucht SG 1 die Mitglieder von SG 10 aus einem Schwarzen Loch zu retten und bringt sich dabei selbst in höchste Lebensgefahr. Teal'c (Christopher Judge) und Daniel (Michael Shanks) werden bei einer Explosion schwer verletzt. Die beiden Stargate-Kommandos geraten daraufhin in eine unwirkliche Ebene, in der das Raum-Zeit-Kontinuum durcheinander ist und haben so keine Möglichkeit mit der Basis Kontakt aufzunehmen oder Hilfe anzufordern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Marshall R. Teague (AF Colonel Frank Cromwell) Teryl Rothery (Dr. Janet Fraiser) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Brad Wright Kamera: Peter F. Woeste, Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12