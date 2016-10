Syfy 22:40 bis 23:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Kampf mit allen Mitteln USA 1999 Stereo 16:9 Merken Odos (Rene Auberjonois) Krankheit schreitet so schnell voran, dass die Hoffnung auf Genesung immer mehr schwindet. Doch O'Brien (Colm Meaney) hat eine Idee, wie man den Formwandler heilen könnte. Kira (Nana Visitor) und Damar (Casey Biggs) wollen sich derweil einen strategischen Vorteil verschaffen, indem sie die Geheimwaffe der Breens in ihren Besitz bringen. Während Martok (J.G. Hertzler) versucht, sich nicht von Gawron (Robert O'Reilly) provozieren zu lassen, weist Worf (Michael Dorn) Gawron in die Schranken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Nicole de Boer (Lt. Ezri Dax) Michael Dorn (Worf) Casey Biggs (Damar) Robert O'Reilly (Gowron) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Michael Vejar Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: David Bell