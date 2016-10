Syfy 12:30 bis 13:20 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Seelenwanderung USA 1999 Stereo 16:9 Merken Daniels (Michael Shanks) Seele wird durch eine Maschine mit der des alten Machello (Michael Shanks) vertauscht und er findet sich sterbend im Krankenhaus wieder. Während seine Kollegen eine Lösung suchen, um den Wechsel rückgängig zu machen, vertauschen auch Jack (Richard Dean Anderson) und Teal'c (Christopher Judge) ihre Seelen. Als sie Machello in Daniels Körper finden, teilt dieser ihnen mit, das eine Rückkehr in die ursprünglichen Körper unmöglich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Teryl Rothery (Dr. Janet Fraiser) Alvin Sanders (Fred) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: David Warry-Smith Drehbuch: Tor Alexander Valenza Kamera: Peter Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6