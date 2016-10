Syfy 08:25 bis 08:50 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Der Übergriff USA 2009 Stereo 16:9 Merken Obi-Wan und Anakin untersuchen mit einem Kommando des 501. Regiments ein Massaker an einem republikanischen Außenposten auf Orto Plutonia. Dabei geraten sie in die kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem dort lebenden primitiven Volk der Talz, die nur ihre Ruhe haben wollen, und dem Würdenträger eines benachbarten Mondes, der Anrechte auf den Planeten geltend macht und die Talz vernichten möchte. Die junge Senatorin Chuchi soll den Streit schlichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Henry Gilroy, Steven Melching, Scott Murphy Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12

