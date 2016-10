13th Street 14:35 bis 15:25 Krimiserie Law & Order Sexuelle Belästigung USA 2002 Stereo 16:9 Merken In einem Appartement wird ein totes Mädchen gefunden. Detective Briscoe (Jerry Orbach) und Detective Green (Jesse L. Martin) gehen davon aus, dass es sich um Mord handelt. Grund sei die Tatsache, dass das Opfer Schuld an der Schließung eines Forums war. Als Staatsanwältin McCoy (Sam Waterston) und Southerlyn (Elisabeth Rohm) weiter nachforschen, finden sie heraus, dass der beste Freund des Mädchens, der vorerst zögerte auszusagen, die Antwort auf das Verbrechen haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Caroline Dhavernas (Alicia Milford) Noah Fleiss (Denny Cannon) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Steve Shill Drehbuch: Lynn Mamet Kamera: John Beymer Musik: Mike Post