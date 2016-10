13th Street 10:35 bis 11:25 Krimiserie Criminal Minds Der letzte Schuss USA 2013 Stereo 16:9 Merken Nachdem in Dallas mehrere Menschen einem Heckenschützen zum Opfer gefallen sind, übernimmt das BAU-Team die Ermittlungen. Unterstützt wird es von der erfahrenen Ermittlerin Tanya Mays (Eva LaRue). Rossi (Joe Mategna) und seine Kollegen vermuten, dass der bevorstehende Jahrestag des Attentats auf John F. Kennedy eine Rolle bei den Anschlägen spielen könnte. Zunächst sieht es so aus, als handle es sich bei dem Täter um einen sehr schlechten Schützen, denn von den abgegebenen zwölf Schüssen haben nur sechs ihr Ziel erreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon