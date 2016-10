13th Street 08:15 bis 09:00 Krimiserie Navy CIS Freund und Feind USA 2013 Stereo 16:9 Merken In einem Hotel explodiert eine Bombe. Der zivile Leiter der Navy, Clayton Jarvis, kommt dabei ums Leben, während Tom Morrow schwer verletzt wird. Gibbs (Mark Harmon) ist der festen Überzeugung, dass es jemand auf die Mitglieder des NCIS-Teams abgesehen hat. Er fliegt nach Teheran, um sich mit einem Informanten zu treffen. Dort entgeht er nur knapp einem Attentat. Währenddessen trifft McGee (Sean Murray) eine Frau namens Delilah, die Informationen über die Bombenleger hat. Tony (Michael Weatherly) will zu Ziva (Cote de Pablo) reisen und bucht einen Flug nach Tel Aviv. Doch kurz vor dem Abflug wird er angeschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

