Disney Cinemagic 01:35 bis 03:05 Abenteuerfilm Wendy Wu - Die Highschool Kriegerin USA 2006 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wendy Wu (Brenda Song) ist in ihrer Schule sehr beliebt. Eines Tages erfährt das Mädchen chinesischer Abstammung, dass es die Reinkarnation einer uralten Kriegerin ist. Sie soll einen immer wiederkehrenden bösen Geist bekämpfen, der die Welt bedroht. Wendy wehrt sich hartnäckig gegen diese Aufgabe. Viel lieber möchte sie einfach Schülerin und Ballkönigin sein! - Ob als beliebtes High-School-Girl oder als Kong-Fu-Kriegerin: Wendy Wu erobert die Herzen der Disney-Fans im Sturm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Song (Wendy Wu) Shin Koyamada (Shen) Susan Chuang (Nina Wu) Justin Chon (Peter Wu) Michael David Cheng (Kenny Wu) Andy Fischer-Price (Austin) Ellen Woglom (Jessica Dawson) Originaltitel: Wendy Wu: Homecoming Warrior Regie: John Laing Drehbuch: Vince Cheung, Ben Montanio, B. Mark Seabrooks, Lydia Look Kamera: Kevin Riley Musik: Nathan Wang

