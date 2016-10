Disney Cinemagic 00:00 bis 01:35 Komödie Movie Star - Küssen bis zum Happy End USA 2011 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kann das gut gehen?! In Movie Star - Küssen bis zum Happy End trifft die ungekrönte Schulqueen Dylan auf den uncoolen Film-Freak Josh. Gemeinsam sollen sie einen Dokumentarfilm für das Schulfilmfestival drehen. Insbesondere Dylan zeigt Josh anfangs die kalte Schulter und benimmt sich wie eine waschechte Filmdiva. Erst als ihr heißbegehrter Boyfriend sie fallen lässt, entdeckt Dylan, dass Josh gar nicht so uncool ist . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Hyland (Dylan Schoenfield) Matt Prokop (Josh Rosen) Sasha Pieterse (Amy Loubalu) Jordan Nichols (Asher) Vanessa Morgan (Hannah) Lili Simmons (Lola) David Del Rio (Ari) Originaltitel: Geek Charming Regie: Jeffrey Hornaday Drehbuch: Hilary Galanoy, Elizabeth Hackett Kamera: Robert Brinkmann Musik: Nathan Wang