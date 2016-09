France 3 08:24 bis 08:36 Sonstiges Boule et Bill Une éducation au poil F 2015 Stereo 16:9 Merken Les aventures de Bill, le chien le plus célèbre de la bande dessinée, de son meilleur ami Boule, un petit garçon facétieux, et de la tortue Caroline. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule et Bill Regie: Philippe Vidal