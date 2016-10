ProSieben 03:45 bis 05:20 Actionfilm Undisputed 2 USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken George Chambers fliegt für Filmaufnahmen nach Russland. Als er zurückfliegen will, werden bei ihm Drogen gefunden. Er wird verhaftet und landet in einem russischen Gefängnis. Im Knast gibt es Gladiatorenkämpfe. Chambers wird gezwungen, an den Kämpfen teilzunehmen und steht einem unbarmherzigen Gegner gegenüber In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Jai White (George Chambers) Scott Adkins (Yuri Boyka) Ben Cross (Steven Parker) Eli Danker (Crot) Mark Ivanir (Gaga) Ken Lerner (Phil) Daisy Lang (Svetlana) Originaltitel: Undisputed II: Last Man Standing Regie: Isaac Florentine Drehbuch: Boaz Davidson, James Townsend, David N. White Kamera: Ross W. Clarkson Musik: Stephen Edwards Altersempfehlung: ab 18

