ProSieben 22:50 bis 23:15 Comedyserie Two and a Half Men Schöne Stunden in Zentralafrika USA 2010 2016-10-06 07:55 16:9 Dolby Digital HDTV Als Berta für einige Tage in Urlaub fährt, übernimmt Esmeralda die Vertretung. Charlie will sie gleich behalten, arbeitet sie doch viel sorgfältiger als Berta. Und Lyndsey steht wieder mit Alan in Kontakt Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Judd Nelson (Chris Makelroy) Tonita Castro (Esmerelda) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12