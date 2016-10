ProSieben 08:30 bis 10:35 Komödie Plötzlich Star USA, H 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Teen-Idol Selena Gomez mit "Gossip Girl"- Star Leighton Meester in einer romantischen Komödie: Kurz vor ihrer Hochzeit fliegt Meg mit ihren Freundinnen Grace und Emma nach Paris. Vor Ort entpuppt sich die Reise bald als Horrortrip: Das Hotel ist eine schäbige Absteige und das Sightseeing läuft auch nicht nach Plan. Als sich die drei in der Lobby eines Luxushotels ausruhen wollen, wird Grace mit der Millionen-Erbin Cordelia verwechselt - ein glamouröses Abenteuer ist die Folge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Selena Gomez (Grace Bennett / Cordelia Winthrop Scott) Leighton Meester (Mary 'Meg' Kelly) Katie Cassidy (Emma Perkins) Cory Monteith (Owen Andrews) Andie MacDowell (Pam Bennett-Kelly) Brett Cullen (Robert Kelly) Amanda Fairbank-Hynes (Amanda) Originaltitel: Monte Carlo Regie: Thomas Bezucha Drehbuch: Thomas Bezucha, April Blair, Maria Maggenti Kamera: Jonathan Brown Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 6