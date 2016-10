ProSieben 06:25 bis 08:30 Liebesfilm Mit Dir an meiner Seite USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zusammen mit ihrem Bruder muss die 17-jährige Veronica "Ronnie" Miller ihre Ferien bei ihrem Vater verbringen. Sie ist noch immer wütend, dass er damals die Familie verlassen hat. Doch dann lernt die rebellierende Ronnie den smarten Will kennen - und beginnt allmählich, sich mit ihrem Vater zu versöhnen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miley Cyrus (Ronnie Miller) Liam Hemsworth (Will Blakelee) Greg Kinnear (Steve Miller) Bobby Coleman (Jonah Miller) Kelly Preston (Kim Miller) Nick Lashaway (Marcus) Adam Barnett (Teddy) Originaltitel: The Last Song Regie: Julie-Anne Robinson Drehbuch: Jeff Van Wie Kamera: John Lindley Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6