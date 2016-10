ProSieben 11:20 bis 13:05 Komödie Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt! USA 2010 2016-10-03 05:20 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Greg ist elf Jahre alt und hat bis auf den dicken Rowley keine Freunde. Er wird von allen nur gehänselt und versucht, sich an der Schule jeden Tag aufs Neue irgendwie zu behaupten. Allerdings will er sich keinesfalls den Idioten anpassen. Seine Abenteuer im täglichen Überlebenskampf vertraut er seinem Tagebuch an In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zachary Gordon (Greg Heffley) Robert Capron (Rowley Jefferson) Rachael Harris (Susan Heffley) Steve Zahn (Frank Heffley) Connor Fielding (Manny Heffley) Owen Fielding (Manny Heffley) Devon Bostick (Rodrick Heffley) Originaltitel: Diary of a Wimpy Kid Regie: Thor Freudenthal Drehbuch: Jackie Filgo, Jeff Filgo, Gabe Sachs, Jeff Judah Kamera: Jack N. Green Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 6