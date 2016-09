ProSieben 06:20 bis 06:40 Comedyserie The Middle Die Wundervolle Welt der Hecks USA 2014 HDTV Merken Die Hecks haben nicht die richtigen Tickets, doch sie schaffen es trotzdem, die Tore von Disney World zu passieren. Aber irgendwie scheint der Familienausflug unter keinem guten Stern zu stehen, denn Harmonie und gute Stimmung will einfach nicht aufkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Mitch Silpa (Todd) Mindy Cohn (Kimberly) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Tim Hobert Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman