France 2 22:25 bis 23:05 Krimiserie Castle Une force invisible USA 2014 16:9 HDTV Merken Le cadavre d'un agent d'assurances est retrouvé à son domicile, le thorax sauvagement transpercé par une queue de billard. William Ferwick, 25 ans, était un joueur émérite. Il avait ses habitudes dans un club très sélect de la City, dans lequel il s'opposait à des courtiers. Il gagnait souvent de grosses sommes d'argent, d'ailleurs 20 000 dollars sont retrouvés dans ses affaires. L'argent n'était donc pas le mobile du meurtre. Dans le club de billard, Fats Shepherd confie à Kate et Richard que William lui avait révélé avoir conclu un pacte avec le diable et qu'il était sur le point de perdre son âme... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Kate Woods Drehbuch: Andrew W. Marlowe, Chad Gomez Creasey, Dara Resnik Creasey Musik: Robert Duncan

