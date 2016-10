France 2 21:00 bis 21:40 Sonstiges Castle Conspiration USA 2015 16:9 HDTV Merken Rita, agent de la CIA, épouse de Jackson Hunt et belle-mère cachée de Castle, apporte son aide à Beckett et Vikram Singh. Singh avait transmis à McCord et son équipe un projet appelé Loksat. Lorsque McCord a été tuée, Singh a contacté Beckett. Braken avait un partenaire qui utilisait les avantages de la CIA pour introduire de la drogue dans le pays. Beckett réalise que le complot n'a pas été démantelé, et que le procureur général en fait partie. Le complice de Bracken est toujours en liberté, et sa prédiction, qui indiquait que Beckett serait totalement dévorée par son obsession devient réalité, au risque de perdre Castle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Jack Coleman (le sénateur William Bracken) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Molly C Quinn (Alexis Castle) Tamala Jones (Lanie Parish) Jon Huertas (Javier Esposito) Originaltitel: Castle Regie: Paul Holahan Drehbuch: Terence Paul Winter, Alexi Hawley, Robert Bella