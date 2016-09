Pro7 MAXX 05:20 bis 05:55 Reportage Street Genius - Das Wissensexperiment Kurzschluss GB 2013 16:9 HDTV Merken Auch in dieser Episode hat Tim Shaw wieder ganz erstaunliche Experimente vorbereitet. Er nimmt den Begriff "Fast Food" wörtlich und feuert vier verschiedene Lebensmittel mit einer Kanone ab, um zu sehen, welches am weitesten fliegt. Außerdem zeigt er, wie man ein Feuer mit einem Küchensieb löschen kann, und er präsentiert eine optische Illusion mit Speiseöl und gläsernen Rührschüsseln. Schließlich lässt er kochendes Wasser auf einen Container mit Flüssigstickstoff gießen. In "Street Check" erfahren Sie, was für Folgen das haben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Shaw Originaltitel: None of the Above

