TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges L'instinct d'une mère USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Jill Yates, brillante juriste passionnée par son métier, est heureuse de voir sa fille Emily entrer à l'université et s'y faire des amis. Entre cours et examens, tout se déroule au mieux, alors qu'elle se remet à peine d'une longue dépression. Rapidement, Emily annonce à sa mère qu'elle a rencontré un dénommé Gary avec qui elle partage de profonds sentiments. Lorsqu'elle fait à son tour sa connaissance, Jill est horrifiée de constater que le petit ami de sa fille est en fait un manipulateur sans vergogne... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Lindsay Hartley (Jill Yates) Paloma Kwiatkowski (Emily Yates) Dan Payne (Connor Hodges) Jedidiah Goodacre (Gary Smith) James Pizzinato (Ritchie Smith) Jay Brazeau (Al Jennings) Chilton Crane (Mrs. Smith) Originaltitel: Dying to be loved Regie: Paul Shapiro Drehbuch: Stephen Lyons Musik: Michael Neilson