TF1 23:05 bis 00:00 Sonstiges Les mystères de Laura Une opération risquée USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Dans le cadre de la normalisation des relations entre les Etats-Unis et Cuba, Carlos Hernandez, un haut personnage cubain, arrive à New York avec son épouse et sa suite. Laura et Jake sont chargés de leur sécurité. Mais dès leur arrivée, le chef de la sécurité de la délégation cubaine est assassiné. Laura ne croit pas à une simple agression qui aurait mal tourné. Laura et tout le Deuxième district vont devoir redoubler de vigilance pour protéger Carlos, qui doit prononcer un discours très attendu devant l'assemblée générale des Nations Unies... Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) James Martinez (Carlos Hernandez) Marta Milans (Valeria Hernandez) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Jim Nickas Drehbuch: Laura Putney, Margaret Easley, Nikhil S. Jayaram Musik: Joey Newman