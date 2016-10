TF1 22:00 bis 23:05 Sonstiges Emma Mort aux vainqueurs F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Florent Guilbert, un étudiant en médecine, est retrouvé mort dans un étang juste à côté de sa faculté. La première hypothèse envisagée, l'accident, ne tient pas longtemps devant les faits. Fred et Emma découvrent que derrière l'image studieuse et sérieuse de la faculté se cache une concurrence exacerbée entre les carabins. Pour gagner, tous les moyens leurs semblent sont bons. C'est alors qu'Emma découvre la vidéo de la noyade sur le portable de la victime. Vidéo prise par le meurtrier du jeune homme... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Solène Hebert (Emma Faure) Patrick Ridremont (Fred Vitulo) Slimane Yefsah (Nassim Bendjani) Sabrina Seyvecou (Alex Gestaz de Varennes) Vanessa Larré (Eve de Condrieu) Sophie Rodrigues (Judith Vitulo) Mathieu Delarive (Marc Radckin) Regie: Alfred Lot Drehbuch: Manon Dillys, Sébastien Le Délézir

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 265 Min. Doghouse

Horrorfilm

Tele 5 23:47 bis 01:28

Seit 98 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 70 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 65 Min.