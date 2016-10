TF1 20:55 bis 22:00 Sonstiges Emma Question de confiance F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nouvelle recrue du groupe du commandant Fred Vitulo à la DPJ de Versailles, Emma Faure montre des capacités hors norme, analysant sa première scène de crime avec une précision incroyable. Mais son attitude, elle, surprend tout le monde : rien ne semble en effet parvenir à l'émouvoir ou à la déstabiliser. D'abord intrigué par ce comportement de plus en plus étrange, Fred se montre vite suspicieux. Après quelques recherches, il découvre qu'Emma Faure a été déclarée morte des mois auparavant. Il demande à sa hiérarchie de lui expliquer ce qui se passe. Mais ce qu'il va découvrir dépasse l'entendement... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Solène Hebert (Emma Faure) Patrick Ridremont (Fred Vitulo) Slimane Yefsah (Nassim Bendjani) Sabrina Seyvecou (Alex Gestaz de Varennes) Vanessa Larré (Eve de Condrieu) Sophie Rodrigues (Judith Vitulo) Mathieu Delarive (Marc Radckin) Regie: Alfred Lot Drehbuch: Manon Dillys, Sébastien Le Délézir