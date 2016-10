TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Maman à 16 ans USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Jennifer, 16 ans, accouche d'une petite Zoe en présence de sa mère, Alicia, qui la soutient, et de Randy, son petit ami. Mais le garçon, effrayé par la situation, ne tarde pas à s'enfuir. Un an et demi plus tard, Jennifer a toujours beaucoup de mal à accepter son nouveau rôle de mère, et Randy à s'acquitter de la pension qu'il doit lui verser. Au grand dam d'Alicia qui revit, à travers sa fille, sa propre jeunesse gâchée par une grossesse prématurée. Devant la détresse de Jennifer et désireux de retrouver son ancienne vie avec elle, Randy fait enlever Zoe par son demi-frère. Il espère la vendre à un couple en mal d'enfant. Mais contrairement à toute attente, Jennifer met tout en oeuvre pour retrouver sa fille... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sammi Hanratty (Jennifer Lynne) Alexandra Holden (Alicia Lynne) Andrea Bowen (Tammy Roberts) Jean Louisa Kelly (le détective Patricia Henderson) Makayla Jade Bolkin (Zoe Lynne) Samantha Boscarino (Amber) Jeff Branson (Walter) Originaltitel: Zoe Gone Regie: Conor Allyn Drehbuch: Shane Mathers, Matthew Riopelle Musik: Sean Murray