TF1 01:05 bis 02:00 Sonstiges Les experts Fleur sauvage CDN, USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Maria Flores, 14 ans, a été abattue alors qu'elle participait à une fête en plein désert. Les experts apprennent qu'elle se trouvait sur place avec une autre fille, certains indices viennent corroborer cette version des faits. Les enquêteurs finissent par la retrouver : il s'agit de Jacinta Flores, la soeur de Maria, soignée par une infirmière. Jacinta est analphabète, et l'assassin de sa soeur lui a arraché la langue pour l'empêcher de parler. Russell et Morgan parviennent toutefois à comprendre que Jacinta a été kidnappée alors qu'elle n'avait que 4 ans et que, tout comme Maria, elle a été victime d'abus sexuels... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (DB Russell) Elisabeth Harnois (Morgan Brody) Elisabeth Shue (Julie Finlay) George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Jorja Fox (Sara Sidle) Paul Guilfoyle (Jim Brass) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Brad Tanenbaum Drehbuch: Joe Pokaski Musik: John M. Keane

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 272 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 77 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 72 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 67 Min.