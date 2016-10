TF1 22:40 bis 23:25 Sonstiges Les experts : Cyber Pour un quart d'heure de célébrité USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Plusieurs clients d'une société qui gère une application GPS participative ont été déroutés, puis volés. Les experts arrivent à Los Angeles pour enquêter sur ce piratage. Trois jeunes filles, cachées sous des visières irisées, se vantent d'avoir commis les larcins. Elles se sont baptisées la "Flash squad" et s'intéressent aux bijoux et aux articles de luxe. En localisant tous les utilisateurs de l'application, la division repère un utilisateur dont le téléphone n'a pas bougé d'une rue depuis la veille. Les experts découvrent ainsi les corps de Joel Matthews et d'une jeune fille, a priori victimes de la Flash squad... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Avery Ryan) James Van Der Beek (Elijah Mundo) Ted Danson (DB Russell) Charley Koontz (Daniel Krumitz) Shad Moss (Brody Nelson) Hayley Kiyoko (Raven Ramirez) Kelly Preston (Greer Latimore) Originaltitel: CSI: Cyber Regie: Howard Deutch Drehbuch: Scotty McKnight Musik: Ben Decter, Jeff Russo